Добрый день. Мы - компания, предоставляющая дистанционную услугу полета на дронах в разных точках мира. Пользователь с компьютера в Беларуси может управлять дроном в Камбодже, например, и получать с него картинку. Это полезно для ...
Логотип мобильного приложения
Суть приложения: первостепенно - учет долгов, расходов (в т.ч. общих оплат в баре и т.д.), второстепенно - учет всех финансов (карт, акций и т.п.)
Название - Cointrol
Нужен логотип и цветовая палитра приложения (второе желательно, но необязательно)
P.S. В воскресенье (15.10.2017) подведу итоги
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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