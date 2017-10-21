Логотип мобильного приложения

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок699 просмотров
#1$50
#2$20

Суть приложения: первостепенно - учет долгов, расходов (в т.ч. общих оплат в баре и т.д.), второстепенно - учет всех финансов (карт, акций и т.п.)

Название - Cointrol

Нужен логотип и цветовая палитра приложения (второе желательно, но необязательно)

P.S. В воскресенье (15.10.2017) подведу итоги

8 лет назад
dmaklock
Мансур 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва

Победители конкурса

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
8 лет назад
#2
Спасибо за отличные варианты логотипов, детали хорошо продуманы и проработаны. Профессиональную руку сразу видно
Багодарю за конкурс! Утверждение и оплата прошли оперативно. Всё отлично! Рекомендую Мансура, как отличного заказчика.
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
#1
Виктория предоставила на конкурс много достойных работ, все на профессиональном уровне. Спасибо!
Спасибо за интересный конкурс, все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
8 лет назад
#2
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
#1
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