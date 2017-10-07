Нужно сделать логотип в черно-белом и цветном варианте для фото товаров. Название бренда "oloxy"
HEMPERIUM разработка логотипа линии конопляных продуктов питания
Добрый день,
ищем дизайнера для первой стадии проекта HEMPERIUM - разработка логотипа линии конопляных продуктов питания.
Проект включает в себя:
1. разработку логотипа
2. разработку дизайна упаковки типа stand up pouch и наклейки на жестяную банку; подготовка файлов для отправки в печать; создание мокапа stand up pouch и жестяной банки с наклейкой
3. разработка дизайна сайта-визитной карточки с возможностью заказа образцов и реализация сайта "под ключ"
Приветствуем заявки от дизайнеров способных реализовать (в кооперации с программистами) все три стадии проекта. Однако, если Вы занимаетесь только дизайном, будем рады рассмотреть и Ваши предложения.
Техническое задание на разработку логотипа в приложении и ниже:
1. Наименование компании
Не имеет отношения к логотипу
2. Род деятельности компании
Производство, розничная и оптовая продажа продуктов питания из конопли
3. Разрабатывается ли логотип для компании или для ее нового продукта/услуги?
3.1 Разрабатывается логотип для линии конопляных пищевых продуктов.
Впоследствии будут разрабатываться также:
3.2 Дизайн упаковки конопляного масла (наклейка на банку), пакета семян и протеина.
3.3 Дизайн сайта-визитной карточки продукции с возможностью покупки образцов продукции онлайн и реализация сайта под ключ.
4. Целевая аудитория
Вегетарианцы, приверженцы здорового питания, здорового образа жизни.
5. В каком стиле должен быть разработан логотип
Логотип линии продуктов: Логотип на основании слова «HEMPERIUM», т.е. Царство Конопли. Стиль логотипа дружелюбный, приветливый, природный, гармоничный, уравновешенный, символизирующий здоровое тело и дух. Из частей растения конопли можно использовать только семя, росток (не лист), а также любые части любых других растений. Можно использовать переплетение частей растения. Логотип ч/б.
6. Слова или словосочетание, которое будет объектом логотипа
Логотип линии товаров: Основной элемент логотипа слово «HEMPERIUM»
7. Графический знак (какие знаки, объекты должны с ним соотноситься?)
Логотип, упаковка и сайт гармонично сочетаются друг с другом, имеют общие элементы. Можно использовать незамысловатые сплетения растений, узоры, кривые и линии.
8. Если есть фирменный стиль, сообщите необходимую информацию о нем
(какие элементы нравятся, нужно ли их использовать в разработке логотипа и др.)
Пример графических элементов для логотипа, упаковки и сайта:
9. Цветовое решение (какие цветовые сочетания будут приемлемы/неприемлемы?
есть ли ограничения на количество цветов?)
Логотип линии товаров: ч/б
10. Предполагаемые сроки на разработку
логотип: первые 3 варианта в течение 2-3х дней; доработка выбранного варианта: 2-3 дня.
11. Формат результатов
Логотип в ai и cdr формате
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