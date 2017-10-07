Добрый день,

ищем дизайнера для первой стадии проекта HEMPERIUM - разработка логотипа линии конопляных продуктов питания.

Проект включает в себя:

1. разработку логотипа

2. разработку дизайна упаковки типа stand up pouch и наклейки на жестяную банку; подготовка файлов для отправки в печать; создание мокапа stand up pouch и жестяной банки с наклейкой

3. разработка дизайна сайта-визитной карточки с возможностью заказа образцов и реализация сайта "под ключ"

Приветствуем заявки от дизайнеров способных реализовать (в кооперации с программистами) все три стадии проекта. Однако, если Вы занимаетесь только дизайном, будем рады рассмотреть и Ваши предложения.

Техническое задание на разработку логотипа в приложении и ниже:

1. Наименование компании

Не имеет отношения к логотипу

2. Род деятельности компании

Производство, розничная и оптовая продажа продуктов питания из конопли

3. Разрабатывается ли логотип для компании или для ее нового продукта/услуги?

3.1 Разрабатывается логотип для линии конопляных пищевых продуктов.

Впоследствии будут разрабатываться также:

3.2 Дизайн упаковки конопляного масла (наклейка на банку), пакета семян и протеина.

3.3 Дизайн сайта-визитной карточки продукции с возможностью покупки образцов продукции онлайн и реализация сайта под ключ.

4. Целевая аудитория

Вегетарианцы, приверженцы здорового питания, здорового образа жизни.

5. В каком стиле должен быть разработан логотип

Логотип линии продуктов: Логотип на основании слова «HEMPERIUM», т.е. Царство Конопли. Стиль логотипа дружелюбный, приветливый, природный, гармоничный, уравновешенный, символизирующий здоровое тело и дух. Из частей растения конопли можно использовать только семя, росток (не лист), а также любые части любых других растений. Можно использовать переплетение частей растения. Логотип ч/б.

6. Слова или словосочетание, которое будет объектом логотипа

Логотип линии товаров: Основной элемент логотипа слово «HEMPERIUM»

7. Графический знак (какие знаки, объекты должны с ним соотноситься?)

Логотип, упаковка и сайт гармонично сочетаются друг с другом, имеют общие элементы. Можно использовать незамысловатые сплетения растений, узоры, кривые и линии.

8. Если есть фирменный стиль, сообщите необходимую информацию о нем

(какие элементы нравятся, нужно ли их использовать в разработке логотипа и др.)

Пример графических элементов для логотипа, упаковки и сайта:

9. Цветовое решение (какие цветовые сочетания будут приемлемы/неприемлемы?

есть ли ограничения на количество цветов?)

Логотип линии товаров: ч/б

10. Предполагаемые сроки на разработку

логотип: первые 3 варианта в течение 2-3х дней; доработка выбранного варианта: 2-3 дня.

11. Формат результатов

Логотип в ai и cdr формате