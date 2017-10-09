Нужен логотип

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Завершен9 заявок195 просмотров

Нужно сделать логотип в черно-белом и цветном варианте для фото товаров. Название бренда "oloxy"

8 лет назад
Kibol4ish1
Трофим 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
1 день
Спасибо! Все сделал быстро и красиво! Рекомендую!
Было приятно поработать с Трофимом! Все четко и по существу. Оплата своевременная и в полном размере. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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