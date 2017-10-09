Доделать логотип

А говорили невозможно. До Любови, со мной связывались авторитетный исполнители с отличной репутацией, никто не справлялся с задачей, все как один говорили что это невозможно. В результате решил сработаться с новичком в этой системе, и не прогадал! Советы, рекомендации, варианты, и в результате за пару часов нашли то что нужно... Спасибо огромное за сотрудничество, рекомендую, специалист своего дела!