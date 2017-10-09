Компания: "СтоунСтрой" Домен: stounstroi.ru Наша основная сфера деятельности это изготовление и монтаж изделий из натурального камня (гранит, мрамор и тд) Остальное все на усмотрение дизайнера ) Пример компаний, которые ...
Доделать логотип
Имеется логотип в psd со слоями.
Но при уменьшении в размеры "200x50" текст становится не виден.
Весь логотип состоит из шрифтов.
Требуется специалист, который сможет сделать текст видимым, либо доделает логотип.
Выбранный исполнитель
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