Доделать логотип

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Завершен11 заявок209 просмотров

Имеется логотип в psd со слоями.

Но при уменьшении в размеры "200x50" текст становится не виден.

Весь логотип состоит из шрифтов.

Требуется специалист, который сможет сделать текст видимым, либо доделает логотип.

8 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

arsneva
Любовь 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
А говорили невозможно. До Любови, со мной связывались авторитетный исполнители с отличной репутацией, никто не справлялся с задачей, все как один говорили что это невозможно. В результате решил сработаться с новичком в этой системе, и не прогадал! Советы, рекомендации, варианты, и в результате за пару часов нашли то что нужно... Спасибо огромное за сотрудничество, рекомендую, специалист своего дела!
Большое спасибо за доверие, было приятно работать с вами. Отличный заказчик, максимально рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

arsneva
Любовь 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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