Добрый день, ищем дизайнера для первой стадии проекта HEMPERIUM - разработка логотипа линии конопляных продуктов питания. Проект включает в себя: 1. разработку логотипа 2. разработку дизайна упаковки типа stand ...
АНВЕГА-ТРАНС
Добрый день!
Необходимо разработать логотип для транспортной компании осуществляющий грузовые перевозки. Название компании АНВЕГА-ТРАНС
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