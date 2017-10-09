Логотип для магазина автозапчастей

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Закрыт33 заявки336 просмотров

Нужен логотип для интернет магазина автозапчастей, и сам заначек, для размещения в качестве иконки.  Во вложении то что делал сам,  но я же не специалист и это ужасно))) Нравятся логотипы Экзист, Автодок, Порт3. 

8 лет назад
esveres
Эдуард 
53 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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