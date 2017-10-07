Доброго времени.

Необходимо разработать логотип для экспертной компании, а именно строительно-технической экспертизы и обследованию зданий.

Разработать несколько вариантов, доработать понравившийся.

Логотип круглый, преимущественно синего или серого цвета (плюс какой нибудь яркий, например оранжевый).

Использоваться будет на сайте, на печати компании, визитках, печатной рекламной продукции, так же возможно использование в виде фавикона.

Логотип должен отражать специфику (направление) деятельности компании. Допускается включение названия (буквы АСР). Логотип не должен быть "тяжёлым" и должен восприниматься однозначно.

Оплата по факту.

В заявке укажите стоимость и сроки (срок разработки вариантов, срок доработки итогового варианта).

Так же прошу показать примеры разработанных логотипов.