Разработка логотипа обучающего курса

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок226 просмотров

Необходимо разработать логотип для добавления в видео-уроки обучающего курса.

Тема курса - разобраться в своих желаниях, жизненных смыслах, целях и создать лучшую версию себя.

Так же необходима надпись названия курса "Путешествие героя" на русском языке, логотип в цвете.

Логотип должен получиться стильным, но не перегруженным графикой.

Описание курса тут: http://slife.pro/puteshestvie_geroia/rs/ 

интересуют цены и сроки

8 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$35
2 дня
Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки. Благодарю!
Приятно работать с Алексеем! Интересное задание, мгновенная оплата, буду рада продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

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