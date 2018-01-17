Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок253 просмотра

Необходимо разработать логотип для сайта, название HUNT-TOURS.RU, в лого обязательно должно присутствовать. Логотип видится как глобус и ружье нужно куда-то прилепить, цвет шапки сайта болотный, поэтому цвета лого должны подходить к цвету шапки. Сумма 2 тыс. руб. 

8 лет назад
guest_15077120492767
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$25
2 дня
Все сделано вовремя и качественно, спасибо.
Отличный заказчик, приятный в общении! Интересное задание, мгновенная оплата, буду рада продолжить сотрудничество))

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

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