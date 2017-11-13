Нужен логотип для интернет магазина автозапчастей, и сам заначек, для размещения в качестве иконки. Во вложении то что делал сам, но я же не специалист и это ужасно))) Нравятся логотипы Экзист, Автодок, Порт3.
Дизайн Логотипа
Дизайн Логотипа для кухонных принадлежностей
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