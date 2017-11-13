Дизайн Логотипа

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок1757 просмотров
#1$80
#2$60

Дизайн Логотипа для кухонных принадлежностей

8 лет назад
misiratov
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победители конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
#1
Отличный дизайн, быстрое реагирование на все запросы. Всем рекомендую
Спасибо за конкурс. Аметхан отличный заказчик - всем рекомендую!
Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
#2
Креатывный дизайн, оперативное реагирование на все запросы, буду обращаться только к нему, всем рекомендую
Интересный конкурс! Всегда буду рад нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
#1
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
#2
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки

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