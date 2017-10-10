Изменить логотип на основе готового примера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт18 заявок265 просмотров

По причине ребрендинга, компании необходимо создать логотип, похожий на логотип в файле. 

Схожесть должна на 80%. 

Цветовая гамма - та же. 

Логотип должен передовать "крепость" и иметь металический вид. 

Компания занимается продажений куханной утварью, в основном утварь для нарезки.

8 лет назад
guest_15061006615397
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа обучающего курса

    Необходимо разработать логотип для добавления в видео-уроки обучающего курса. Тема курса - разобраться в своих желаниях, жизненных смыслах, целях и создать лучшую версию себя. Так же необходима надпись названия курса "Путешествие героя" на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать логотип для сайта, название HUNT-TOURS.RU, в лого обязательно должно присутствовать. Логотип видится как глобус и ружье нужно куда-то прилепить, цвет шапки сайта болотный, поэтому цвета лого должны подходить к цвету шапки. Сумма 2 тыс. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для магазина автозапчастей

    Нужен логотип для интернет магазина автозапчастей, и сам заначек, для размещения в качестве иконки.  Во вложении то что делал сам,  но я же не специалист и это ужасно))) Нравятся логотипы Экзист, Автодок, Порт3.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип

    Добрый день! Требуется разработать логотип. Основная картинка есть, нужно доработать

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать логотип

    Доброго времени. Необходимо разработать логотип для экспертной компании, а именно строительно-технической экспертизы и обследованию зданий. Разработать несколько вариантов, доработать понравившийся. Логотип круглый, преимущественно синего или серого цвета (плюс какой нибудь яркий, например ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для СМИ

    $50

    Приветствую друзья! Нужен не сожной логотип в минималистическом стиле, без каких то сложных элементов. По сути шрифтовый логотип с некой изюменкой )))

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • АНВЕГА-ТРАНС

    Добрый день! Необходимо разработать логотип для транспортной компании осуществляющий грузовые перевозки. Название компании АНВЕГА-ТРАНС

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • HEMPERIUM разработка логотипа линии конопляных продуктов питания

    Добрый день, ищем дизайнера для первой стадии проекта HEMPERIUM - разработка логотипа линии конопляных продуктов питания. Проект включает в себя: 1. разработку логотипа 2. разработку дизайна упаковки типа stand ...

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен логотип

    Нужно сделать логотип в черно-белом и цветном варианте для фото товаров. Название бренда "oloxy"

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад