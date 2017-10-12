Создание логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок209 просмотров

Нужно сделать два логотипа.

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8 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$280
10 дней
Третий проект сделан на ура) Я вас люблю)
Работать было легко и комфортно. Предоставлено детальное ТЗ, подкрепленное примерами. Утверждение и обратная связь очень быстрая. Только положительные впечатления!)

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад