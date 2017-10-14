Логотип для юридической компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок229 просмотров

Необходим логотип для юридической компании. Нужен минималистичный логотип совы, можно добавить к этому весы или символ параграфа.

8 лет назад
guest_15077494204959
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

l124rd
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все идеально! Человек знает своё дело. Выполнил работу быстро и качественно. Так дальше держать!
Возникли некоторые трудности с оплатой, но Александр с ними справился, Порядочный заказчик! Желаю успеха юридической фирме!

Заявки фрилансеров

l124rd
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад