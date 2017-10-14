Разработать логотип на яхтенную/морскую тему

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Завершен28 заявок243 просмотра

Требуется разработать логотип на яхтенную/морскую тему.

8 лет назад
alexeyzaharov
Захаров 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Coraline00
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена оперативно и в срок, качеством доволен.
Хорошо составлено тз, оплата проведена в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Coraline00
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад

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