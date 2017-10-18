Cделать лого по описанию

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  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок251 просмотр

Необходимо сделать дизайн логотипа  для печати на флаерах и футболках, придумывать новый не надо,  есть идея и примерное представление конечного результата 

8 лет назад
Capitanv13
Владислав 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

l124rd
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Станислав быстро справился с задачей, предложил несколько хороших вариантов. Все сделано быстро и качественно и за доступную цену. Спасибо
Владислав показал себя как положительный человек и порядочный заказчик. Сотрудничеством доволен на все 5 из 5 и желаю удачи его проекту!

Заявки фрилансеров

l124rd
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад