Создать очень быстро несколько логотипов на тему

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки418 просмотров
#1$15

Обработать фотографию сделать в виде логотипа. Срок до 13.10.2017

Текст нужно написать Сибирские Медведи.

Подложку использовать как в прикрепленом файле или можете очень близкое к этому

Также к этому тексту добавить фразу Цех 25 стилистику шрифта сохраняем как во втором файле

8 лет назад
josgir
Петр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
#1
Степан отрисовал отличный логотип. Быстро, все элементы хорошо продуманы и подогнаны. Спасибо. Рекомендую
Всё чётко, быстро, конкретно. Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов апреля
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Логотипы и Знаки