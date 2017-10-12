Создать очень быстро несколько логотипов на тему

# 1 — $ 15

Обработать фотографию сделать в виде логотипа. Срок до 13.10.2017

Текст нужно написать Сибирские Медведи.

Подложку использовать как в прикрепленом файле или можете очень близкое к этому

Также к этому тексту добавить фразу Цех 25 стилистику шрифта сохраняем как во втором файле