Дизайн Логотипа для кухонных принадлежностей
Создание логотипа
нужно создать логотип
Компания называется Овация
сайт будет расположен здесь http://ovacia.org/
текущий логотип в приложении
Также в приложении файл с предварительным дизайном сайта
Заявки фрилансеров
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