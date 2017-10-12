Создание логотипа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок806 просмотров
#1$20

нужно создать логотип

Компания называется Овация

сайт будет расположен здесь http://ovacia.org/

текущий логотип в приложении

Также в приложении файл с предварительным дизайном сайта

8 лет назад
josgir
Петр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров