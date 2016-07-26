uldosug

Владимир uldosug

 
56 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Необходимо разработать логотип для сайта мам (женская тематика)
Владимир, спасибо за интересный конкурс, вежливое общение, достойную оплату! Рекомендую как надежного и ответственного заказчика.
В конкурсе вариант, который реализовала Катрин, очень понравился. По данной реализации могу сказать, что Катрин в теме и в тренде сегодняшних тенденций графики. Спасибо за работу!
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SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$65
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа социального проекта для мам
Владимир, благодарю вас за добрый и интересный проект! Было очень легко с вами работать! Мои наилучшие рекомендации.
Огромное спасибо! Заказ у Светланы делал впервые, остался очень доволен! Приемлимая цена при высоком качестве исполнения работ, при сжатых сроках, думаю, очевидные причины обратиться вновь к этому специалисту! Так же немаловажным считаю оч тактичное и уважительное общение с клиентом!:) Спасибо за работу! Рекомендую всем! :)
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Ranivel
Ольга 
51 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Шапка для форума о туризме
Владимир, спасибо большое за сотрудничество! Интересный проект, оплата вовремя, всегда на связи. Рекомендую )
Быстро, качественно, оч внимательна к клиенту! Делали пробный заказ, понравилось! Будем работать над большим проектом! Рекомендую! :)
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