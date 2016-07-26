Огромное спасибо! Заказ у Светланы делал впервые, остался очень доволен! Приемлимая цена при высоком качестве исполнения работ, при сжатых сроках, думаю, очевидные причины обратиться вновь к этому специалисту! Так же немаловажным считаю оч тактичное и уважительное общение с клиентом!:) Спасибо за работу! Рекомендую всем! :)