Необходимо разработать комбинированный логотип (отельный знак + фирменное написание) для сайта мам (женская тематика). У логотипа будет слоган, пока, в его отсутствие можете написать свой текст. В приложении скрин главной страницы. Название сайта временное. Оно использоваться ...
- $150Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Изменение, настройка рекламных кампаний в Яндекс и Google. Тематика узкая специализированная (гражданство, иммиграция). Только Россия (кроме Крыма).Контекстная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание (или изменение/редактирование) рекламной кампании на Google и Yandex. Узкая тематика. Жесткая конкуренция.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $140
Разработка логотипа для социального проекта для будущих и настоящих мам, о детях, здоровье и воспитании.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Создание и разработка сайта на WordPress с мостом XenForo, верстка по макету дизайнера, с установкой и доработкой дополнений. Новичкам и абы-кабы мимо! (без обид).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать шапку для форума о туризме и путешествиях.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Форум о туризме и путешествиях. Только что запустился. Требуется профессиональная услуга: Составление семантического ядра, ключевых слов, фраз, заголовков, названия категорий и разделов, описание к ним и пр. Если важно: двиг XenForoПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад