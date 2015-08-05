Здравствуйте, уважаемый заказчик!
Разрабатываю дизайн сайтов, баннеры, иллюстрации в программе Photoshop.
Активный профиль: https://freelancehunt.com/freelancer/Ranivel.html?r=12mv
Люблю свою профессию и отношусь ответственно к каждому проекту.
Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.
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Опыт работы более 10-ти лет.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
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В скайпе работают мошенники! Будьте осторожны!
Как распознать мошенника: https://www.weblancer.net/users/Ranivel/portfolio/1884960.html
В скайп сама НЕ добавляюсь! Пишите в Личные Сообщения, отвечу всем )
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