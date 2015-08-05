Ranivel

Ольга Ranivel

 
50 летУкраина/Умань
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Красивый, современный дизайн сайтов, интернет магазинов, Landing Page. Заходите в гости! :)

Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Разрабатываю дизайн сайтов, баннеры, иллюстрации в программе Photoshop.

Активный профиль:  https://freelancehunt.com/freelancer/Ranivel.html?r=12mv

Люблю свою профессию и отношусь ответственно к каждому проекту.

Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.

.............................................................................................................................................

Опыт работы более 10-ти лет.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

.............................................................................................................................................

В скайпе работают мошенники! Будьте осторожны!

Как распознать мошенника: https://www.weblancer.net/users/Ranivel/portfolio/1884960.html

В скайп сама НЕ добавляюсь! Пишите в Личные Сообщения, отвечу всем )

Дизайн сайтаHTMLPhotoshop
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
uldosug
55 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Шапка для форума о туризме
Быстро, качественно, оч внимательна к клиенту! Делали пробный заказ, понравилось! Будем работать над большим проектом! Рекомендую! :)
Владимир, спасибо большое за сотрудничество! Интересный проект, оплата вовремя, всегда на связи. Рекомендую )
Ответный отзыв
droganolga
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта
Ольга, спасибо Вам за проделанную работу, за профессионализм и за терпение. Рады были сотрудничеству!
Ольга, спасибо за сотрудничество! Понравилось работать с интересной тематикой, качественным материалом ) Желаю успеха проекту :)
Ответный отзыв
sk1982
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта интернет-магазина косметики
Отличная работа! Ольга дизайн составила красиво, профессионально и значительно быстрее чем планировал. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо, Сергей, за сотрудничество! ... На самом деле проект был не сложный, так как Сергей знал, что хочет видеть и выразил ясные пожелания по дизайну, которые оставалось воплотить. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
AlexSyp
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Разработка главной страницы интернет магазина
Ольга выполняет для меня уже не первую работу. Качество как всегда на высоте! Все просто отлично.
Всё хорошо: интересный проект, отличный заказчик, оплата вовремя, требования по существу. Рекомендую )
Ответный отзыв
AlexSyp
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна сайта (главная страница и т.д.)
Работа была выполнена в срок с большим вниманием к деталям и моим пожеланиям))) Спасибо.
С Александрой приятно работать. Требования по существу, адекватный, коммуникабельный человек. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую другим и желаю успехов проекту )
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
75 отзывов
от $100
от 3 дней
#144