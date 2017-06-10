Нужен ответственный и опытный исполнитель, который очень хорошо разбирается в контексте. Задачи: - консультация по контексту - настройка РК Гугл.Адвордс - введение и мониторинг РК Объем: 1-3 групп по 1-2 объявлению. Тематика: техподдержка сайтов и реклама в интернете Приоритет для объявлений - подбор ...
Создание качественной рекламной кампании на Google и Yandex
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Создание (или изменение/редактирование) рекламной кампании на Google и Yandex. Узкая тематика. Жесткая конкуренция.
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