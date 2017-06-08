Настроить КМС и РСЯ.

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Нужно настроить РСЯ и КМС ( включая статические баннеры YouTube). Протестировать, снять аналитику, доработать стоимость кликов.  Исходные данные и баннеры дам. Дилетанты не

обращайтесь. Желательно предоставить портфолио и реальные отзывы

довольных клиентов, плоть до телефона. Перед началом работы

интервьюирование голосом по скайпу.

7 лет назад
presstudio
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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