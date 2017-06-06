Помочь с генерацией дешевых заявок на наш Лендинг. Работа на результат

Нужно генерировать заполнение заявок (имя и телефон) на наш товар целевыми людьми.

Универсальный "Мультирезак", лендинг качественный: multi-universal.ru

Хотим получать от 20 заявок и выше (заполнений имя и телефон на сайте) дальше все прозвоны мы уже делаем сами.

От вас нужен результат, в виде заполнений целевыми людьми контактной формы на нашем лендинге от 20 штук и выше.

Стартовый бюджет, чтобы мы поняли что с вами выгодно работать 3000р., дальше будем смотреть как работают ваши методы и какую доходность получим.

Гео: Россия, склад находиться в Санкт Петебурге (неплохо рекламироваться по данной области, у людей будет возможность забрать лично в Питере данный инструмент)

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В комментариях сюда пишите, какой у вас опыт в данной сфере и сталкивались ли вообще с подобной работой

Какой навскидку результат от вас можно ожидать от первичного теста.

Сделку лучше проводить как "безопасную" чтобы данный сервис выступил нашим гарантом при арбитраже.