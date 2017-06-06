Настройка РК для брендовых сумок (директолог)

Необходимо сделать лендинг и запустить контекстную рекламу для спортивной школы. ПлатформаЛП - это лендинг. (текст и графику брать с нашего сайта) Контекстка - это Я.Директ по городу Ярославль.
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Здравствуйте! Необходимо настроить и довести до определенных результатов рекламную кампанию для магазина брендовых сумок. Реклама в Яндекс Директе и в Google Adwords. Директолог нужен как на постоянное сотрудничество, так и на разовое качественное исполнение задачи, зависит от вас. Открыты для любых форматов сотрудничества, как фиксированная оплата, так и проценты от прибыли, а также совмещение этих вариантов.
Вот ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1WZo9mkRVKY5QISJyhOCZzjZcZn7tbVUaAo3mUeG2v5c/edit?usp=sharing
Для защиты от ботов и понимания, что вы прочитали ТЗ , прошу написать проверочное слово из ТЗ и свой скайп. Преимуществом в обращении к вам будет, если вы сразу напишите какой из вариантов сотрудничества возможен, а также примерные цены если это фиксированная оплата. Удачи.
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