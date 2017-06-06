Настройка РК для брендовых сумок (директолог)

Здравствуйте! Необходимо настроить и довести до определенных результатов рекламную кампанию для магазина брендовых сумок. Реклама в Яндекс Директе и в Google Adwords. Директолог нужен как на постоянное сотрудничество, так и на разовое качественное исполнение задачи, зависит от вас. Открыты для любых форматов сотрудничества, как фиксированная оплата, так и проценты от прибыли, а также совмещение этих вариантов.

Вот ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1WZo9mkRVKY5QISJyhOCZzjZcZn7tbVUaAo3mUeG2v5c/edit?usp=sharing

Для защиты от ботов и понимания, что вы прочитали ТЗ , прошу написать проверочное слово из ТЗ и свой скайп. Преимуществом в обращении к вам будет, если вы сразу напишите какой из вариантов сотрудничества возможен, а также примерные цены если это фиксированная оплата. Удачи.