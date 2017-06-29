Настройка контекстной рекламы в Яндексе и Гугле

Контекстная рекламаЗавершен14 заявок203 просмотра
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Есть РК в Дерикте. Настроена вроде не плохо. Нужно ее посмотреть, возможно, что-то исправить. Возможно расширить. Сделать подобную для гугла.

Короче все оптимизировать и сделать максимальный охват.

В идеале бы конечно и вести ее, НО вопрос цены. Процент от бюджета в ряд ли кого-то заинтересует т.к. РК заточена под один небольшой город и показов совсем мало в принципе. Бюджет соответственно тоже. Сейчас расход не более 2000 в месяц. 

Для тех кто читает не внимательно!!! РК в Яндексе ЕСТЬ почти на 300 групп обьявлений, делать ее не надо!!! Остальное читайте выше!!!   

Сайт http://www.knokrf.ru/

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7 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
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Евгений 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
3 дня
Сделано все как надо
Второй раз уже сотрудничаю с Виталием и полностью доволен!