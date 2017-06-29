Настройка контекстной рекламы в Яндексе и Гугле

Есть РК в Дерикте. Настроена вроде не плохо. Нужно ее посмотреть, возможно, что-то исправить. Возможно расширить. Сделать подобную для гугла.

Короче все оптимизировать и сделать максимальный охват.

В идеале бы конечно и вести ее, НО вопрос цены. Процент от бюджета в ряд ли кого-то заинтересует т.к. РК заточена под один небольшой город и показов совсем мало в принципе. Бюджет соответственно тоже. Сейчас расход не более 2000 в месяц.

Для тех кто читает не внимательно!!! РК в Яндексе ЕСТЬ почти на 300 групп обьявлений, делать ее не надо!!! Остальное читайте выше!!!

Сайт http://www.knokrf.ru/

Делайте КОНКРЕТНЫЕ предложения.