Настройка контекстной рекламы в Яндексе и Гугле

Нужен ответственный и опытный исполнитель, который очень хорошо разбирается в контексте. Задачи: - консультация по контексту - настройка РК Гугл.Адвордс - введение и мониторинг РК Объем: 1-3 групп по 1-2 объявлению. Тематика: техподдержка сайтов и реклама в интернете Приоритет для объявлений - подбор ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть РК в Дерикте. Настроена вроде не плохо. Нужно ее посмотреть, возможно, что-то исправить. Возможно расширить. Сделать подобную для гугла.
Короче все оптимизировать и сделать максимальный охват.
В идеале бы конечно и вести ее, НО вопрос цены. Процент от бюджета в ряд ли кого-то заинтересует т.к. РК заточена под один небольшой город и показов совсем мало в принципе. Бюджет соответственно тоже. Сейчас расход не более 2000 в месяц.
Для тех кто читает не внимательно!!! РК в Яндексе ЕСТЬ почти на 300 групп обьявлений, делать ее не надо!!! Остальное читайте выше!!!
Делайте КОНКРЕТНЫЕ предложения.
- Похожие заказы
- $35Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен специалист по контекстной рекламы на проект. Задачи которые нужно будет выполнить: 01. Составить семантическое ядро; 02. Написать заголовки и текста для рекламных объявлений; 03. Настроить рекламную компанию в Яндекс Директ и Google Adwords; 04. ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать лендинг на ПлатформаЛП и запустить контекстку в Я.Директ Жду срочно! пишите на почту + вайбер - надо сделать за сегодня.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать,запустить и вести проект в РСЯ Срок: 10 дней дозапуска проекта Стоимость: подоговоренности Подробности обсудимс кандидатами. При отписке на проект прикладывайте свои работы.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $52
Нужно генерировать заполнение заявок (имя и телефон) на наш товар целевыми людьми. Универсальный "Мультирезак", лендинг качественный: [url=http://multi-universal.ru/]multi-universal.ru[/url] Хотим получать от 20 заявок и выше (заполнений имя и телефон на сайте) дальше все прозвоны мы уже делаем сами. От вас ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо настроить и довести до определенных результатов рекламную кампанию для магазина брендовых сумок. Реклама в Яндекс Директе и в Google Adwords. Директолог нужен как на постоянное сотрудничество, так и на разовое качественное исполнение задачи, ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт6 лет назад
Подготовка, запуск, ведение рекламных кампаний Google Adwords; Яндекс.Директ (ремаркетинг/ретаргетинг) Сбор и анализ ключевых слов, составление продающих объявлений Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний Подготовка отчетовКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт6 лет назад
Дано: выездной сервис по ремонту айфонов, айпадов, маков, ноутов и стационарных пк. Грамотно настроить директ. Сайт в лс дам.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт6 лет назад
Оптимизировать рекламные компании. Сейчас расход в неделю: 16245 Оборот: 74468 Нужно чтобы соотношение расход/оборот было не выше чем 10% Кто умеет действительно повышать эффективность предлагайте ваши условия - договоримся.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создание аккуратной, грамотной и удобной в дальнейшем ведении кампании на Яндексе и Гугле (включая рся и кмс). Последующее ведение - корректировка и советы через 1-2 недели. Удобная, компактная структура кампаний и групп. Приоритет - подбор запросов для ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт6 лет назад