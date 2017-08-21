Настройка контекстной рекламы

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен специалист по контекстной рекламы на проект. Задачи которые нужно будет выполнить: 01. Составить семантическое ядро; 02. Написать заголовки и текста для рекламных объявлений; 03. Настроить рекламную компанию в Яндекс Директ и Google Adwords; 04. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный и опытный исполнитель, который очень хорошо разбирается в контексте.
Задачи:
- консультация по контексту
- настройка РК Гугл.Адвордс
- введение и мониторинг РК
Объем:
1-3 групп по 1-2 объявлению.
Тематика: техподдержка сайтов и реклама в интернете
Приоритет для объявлений - подбор запросов для минимизации стоимости клика.
Удобная, компактная структура кампаний и групп.
Жду Ваши предложения. Кто готов обсудить в скайпе, что будет намного быстрее - также пишите!
Оплата с моей стороны - оперативная: ЯД, ВМР, Сбер.,
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