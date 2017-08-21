Настройка контекстной рекламы

$35
Контекстная рекламаЗавершен14 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ответственный и опытный исполнитель, который очень хорошо разбирается в контексте.

Задачи:

- консультация по контексту

- настройка РК  Гугл.Адвордс

- введение и мониторинг РК

Объем:

1-3 групп по 1-2 объявлению.

Тематика: техподдержка сайтов и реклама в интернете

Приоритет для объявлений -  подбор запросов для минимизации стоимости клика.

Удобная, компактная  структура кампаний и групп.

Жду Ваши предложения. Кто готов обсудить в скайпе, что будет намного быстрее - также пишите!

Оплата с моей стороны - оперативная: ЯД, ВМР, Сбер., 

6 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
gtcom2010
Василий 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$31
3 дня
Рекомендую
отличный заказчик .