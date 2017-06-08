Нужен директолог

Нужен ответственный и опытный исполнитель, который очень хорошо разбирается в контексте. Задачи: - консультация по контексту - настройка РК Гугл.Адвордс - введение и мониторинг РК Объем: 1-3 групп по 1-2 объявлению. Тематика: техподдержка сайтов и реклама в интернете Приоритет для объявлений - подбор ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Директолог для создания 8 компаний.
У нас есть 8 проектов в которых нужно выполнить пошагово работу:
1. Создать карту запросов
2. Спарить запросы
3. Сделать список минус слов
4. Выгрузить запросы
На каждый шаг мы даем Видео инструкцию в которой объясняется каждое действие.
Каждый шаг оплачивается отдельно в зависимости от того сколько часов вы потратили.
ВАЖНО!
Вы ранее должны были пройти обучение Реальный Директ, если не проходили, просьба не откликаться, поскольку нам нужно собрать компанию по системе которая описана там.
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