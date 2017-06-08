Нужен директолог

Директолог для создания 8 компаний.

У нас есть 8 проектов в которых нужно выполнить пошагово работу:

1. Создать карту запросов

2. Спарить запросы

3. Сделать список минус слов

4. Выгрузить запросы

На каждый шаг мы даем Видео инструкцию в которой объясняется каждое действие.

Каждый шаг оплачивается отдельно в зависимости от того сколько часов вы потратили.

ВАЖНО!

Вы ранее должны были пройти обучение Реальный Директ, если не проходили, просьба не откликаться, поскольку нам нужно собрать компанию по системе которая описана там.