Настройка кампании Яндекс.Директ

Добрый день. Необходим директолог в штат.

У нас есть много разнообразных проектов. Сейчас надо настраивать контекстную рекламу для магазина женских сумок.

Набираем кандидатов, тем кто успешно пройдет онлайн-собеседование будет предложено оплачиваемое тестовое задание:

создание и ведение кампании по какому-то определенному бренду.

Кандидатов просьба обращаться в скайп: mazyar4eg