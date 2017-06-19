Требуется создать кампании на Google и Yandex

$45
Контекстная рекламаЗавершен8 заявок166 просмотров
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Требуется создать компании на Google и Yandex 

отдельно для ПК  мобильные и КМС и РСЯ

настроить ремаркетинг и utm метки

Тема Дезинфекция Дератизация Дезинсекция в Алматы

по 100 объявлений на каждый поисковик

7 лет назад
Aidyn
40 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
grey_lg
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа, не быстро но качественно! Наблюдаем за результатами. Если звонки будут стабильными. Будем сотрудничать по другим проектам. Благодарю.
Отличный заказчик. Быстрая коммуникация. Четкое ТЗ.
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