Создание контекстной рекламной кампании в яндекс.директ

Нужно создать рекламную кампанию для интернет-магазина парфюмерии (реплики известных марок парфюмов)

добавить около 150 ссылок - на каждую ссыhttps://wordstat.yandex.ru/лку = 1 объявление + фото (скачать по ссылке или загрузить свое) + подобрать ключевые запросы из https://wordstat.yandex.ru/

объявления создаете один раз - дальше ставите типовые, меняете заголовок

подбираете ключвые слова - в вордстате + ассистент на англ и на русском (см.скрин)

мне удобнее это делать через командер, но можете через эксель.

результат работы - загруженные на аккаунте кампании