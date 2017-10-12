Разработать 2 логотипа для порталов на тематику недвижимости

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки160 просмотров

Необходимо разработать 2 логотипа в Adobe Illustrator. 

Нужен человек, который занимается разработкой именно логотипов. Присылайте, пожалуйста, свои портфолио. 

Подробности в личной переписке. 

Оплата по факту Приват24 или по договоренности. 

8 лет назад
PHPFenix
Евгений 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$200
2 дня
Работаем уже не в первый и не во второй раз. Все как всегда очень быстро и качественно!
Все как всегда отлично! Буду рад сотрудничеству!

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Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
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