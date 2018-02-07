Логотип + корпоративный стиль (Brandbook)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок322 просмотра

Необходимо разработать Logo + BrandBook для компании. 

1. Сфера деятельности: IT, программирование, создание софта

2. Название wemakesoft (дословный перевод на русский: "Мы делаем софт")

3. Домен компании:  wemakesoft.com

4. Приоритетные цвета: Синий, голубой, бирюзовый, фиолетовый, сиреневый, белый, черный, розовый, красный. (Хотя это все стоит обдумать)

5. Приветствуется лаконичность и минимализм.

6. Цветной, черно-белый, градации серого и тд. 

8 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

destroyds
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
5 дней
Отличная работа. Рекомендую Данила
Приятно было работать с Евгением!

Заявки фрилансеров

destroyds
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад