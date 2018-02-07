Необходимо разработать 2 логотипа в Adobe Illustrator. Нужен человек, который занимается разработкой именно логотипов. Присылайте, пожалуйста, свои портфолио. Подробности в личной переписке. Оплата по факту Приват24 или по ...
Логотип + корпоративный стиль (Brandbook)
Необходимо разработать Logo + BrandBook для компании.
1. Сфера деятельности: IT, программирование, создание софта
2. Название wemakesoft (дословный перевод на русский: "Мы делаем софт")
3. Домен компании: wemakesoft.com
4. Приоритетные цвета: Синий, голубой, бирюзовый, фиолетовый, сиреневый, белый, черный, розовый, красный. (Хотя это все стоит обдумать)
5. Приветствуется лаконичность и минимализм.
6. Цветной, черно-белый, градации серого и тд.
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