Добрый день! Создам для вас Арт-портрет (векторный) по вашей самой красивой фотографии) Сделаю все аккуратно и быстро. Возможны правки: замена цвета, форм. Можно что- то добавить или заменить.
Готовую работу вы сможете использовать
В электронном формате:в соц. сетях, аватарка вашего профиля, kоготип для компании, заставка для группы
Печать на :бумаге, холсте, чехле телефона, кружке, подушке, футболке обложке на паспорт, сделать открытку, использовать для создания календаря и всё что угодно)
А так же это отличный подарок друзьям и близким)
В объем одного кворка входит цветной портрет одного человека по плечи на однотонном фоне + возможность внести до двух правок. Большее количество правок оплачивается дополнительно.
Отрисую в векторе любое растровое изображение: логотипы, эмблемы, символы, иллюстрацию, чертеж, любую картинку из интернета, рисунок сделанный от руки и т.д
⚜️Простые текстовые изображения и фигуры: надпись, логотип, аббревиатура и т.д.
⚜️ Изображения в виде эмблемы. Несколько элементов.
⚜️Композиция из сложных объектов, включая логотип, знак, надписи. Город, аэропорт, вокзал, здание, автомобиль, животное и т.д.
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