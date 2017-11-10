Alexteza

Александра Тезапсиди Alexteza

 
30 летРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рисую Арт-портреты по фото и отрисовка в векторе, логотипы

Добрый день! Создам для вас Арт-портрет (векторный) по вашей самой красивой фотографии) Сделаю все аккуратно и быстро. Возможны правки: замена цвета, форм. Можно что- то добавить или заменить.

Готовую работу вы сможете использовать

В электронном формате:в соц. сетях, аватарка вашего профиля, kоготип для компании, заставка для группы

Печать на :бумаге, холсте, чехле телефона, кружке, подушке, футболке обложке на паспорт, сделать открытку, использовать для создания календаря и всё что угодно)

А так же это отличный подарок друзьям и близким)

В объем одного кворка входит цветной портрет одного человека по плечи на однотонном фоне + возможность внести до двух правок. Большее количество правок оплачивается дополнительно.

Отрисую в векторе любое растровое изображение: логотипы, эмблемы, символы, иллюстрацию, чертеж, любую картинку из интернета, рисунок сделанный от руки и т.д

⚜️Простые текстовые изображения и фигуры: надпись, логотип, аббревиатура и т.д.

⚜️ Изображения в виде эмблемы. Несколько элементов.

⚜️Композиция из сложных объектов, включая логотип, знак, надписи. Город, аэропорт, вокзал, здание, автомобиль, животное и т.д.

Портрет по фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
aupairhaus
Быков 
45 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать лого
Отличная работа! Рекомендую.
всё ок
Ответный отзыв
Archukova
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка спецодежды
все хорошо
Все отлично.
Ответный отзыв
Archukova
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка эскиза одежды
Исполнитель выбран для долгого сотрудничества на основании первых выполненных заказов. По первым заказам все устраивает.
Отличный заказчик, своевременная оплата.
Ответный отзыв