Рисую Арт-портреты по фото и отрисовка в векторе, логотипы

Добрый день! Создам для вас Арт-портрет (векторный) по вашей самой красивой фотографии) Сделаю все аккуратно и быстро. Возможны правки: замена цвета, форм. Можно что- то добавить или заменить.

Готовую работу вы сможете использовать

В электронном формате:в соц. сетях, аватарка вашего профиля, kоготип для компании, заставка для группы

Печать на :бумаге, холсте, чехле телефона, кружке, подушке, футболке обложке на паспорт, сделать открытку, использовать для создания календаря и всё что угодно)

А так же это отличный подарок друзьям и близким)

В объем одного кворка входит цветной портрет одного человека по плечи на однотонном фоне + возможность внести до двух правок. Большее количество правок оплачивается дополнительно.

Отрисую в векторе любое растровое изображение: логотипы, эмблемы, символы, иллюстрацию, чертеж, любую картинку из интернета, рисунок сделанный от руки и т.д

⚜️Простые текстовые изображения и фигуры: надпись, логотип, аббревиатура и т.д.

⚜️ Изображения в виде эмблемы. Несколько элементов.

⚜️Композиция из сложных объектов, включая логотип, знак, надписи. Город, аэропорт, вокзал, здание, автомобиль, животное и т.д.