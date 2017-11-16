Отрисовка спецодежды

Для новой компании нужно разработать персонажа и стикерпак из 10 стикеров. Идею для каждого из них мы дадим. Персонаж должен ассоциироваться с роскошью, прибылью, заработком, деньгами. Мы рассматриваем льва, но возможно у Вас есть свои ...