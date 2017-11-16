Требуется нарисовать гильоширную сетку похожую на предложенный образец Размер 12х10 см с разрешением 600 пикс.
Отрисовка спецодежды
Эксиз спецодежды по приложенному фото.
Александра, это 4 разных формы, 4 разных эскиза
Выбранный исполнитель
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