Здравствуйте! Требуется подготовить картинки к 100 готовым статьям. В каждой статье будет от 2 до 10 картинок, в среднем 4-5 штук в каждой. Исходники картинок уже есть. От вас ...
Картинки для аниматика
Добрый всем день!
Создаём мультфильм. Необходимо по готовому сценарию нарисовать эскизно каждую сцену (при необходимости – несколько рисунков для сцены). Исполнитель
будет указан в титрах.
Начало сценария в приложении. Полный сценарий будет передан выбранному исполнителю. Важно нарисовать картинки как можно ближе к замыслу сценариста. Всего 111 сцен. Героев нужно изображать схематично. Их внешний вид будет прорабатываться отдельно и позже. Картинки понадобятся для создания аниматика. Цель – не формально нарисовать изображения, а представлять себе результат. Т.е. представлять как будет выглядеть та или иная сцена мультфильма как сама по себе, так и в сочетании с другими сценами. Т.е. если в одном кадре в руке героя карандаш, то в следующем он не может волшебным образом превратиться в пилу.
Вот пример аниматика и получившегося из него мультфильма: https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=QQrpHOvGaKI
Результат работы - картинки в формате картинок N_n.psd, где N={001,002,…}- номер сцены n={01, 02,…} номер картинки в сцене. Если будет сопутствующее описание или комментарии - приветствуется. Если герой или какой-нибудь предмет планируется к перемещению во время какой-либо сцены, то их нужно нарисовать отдельным слоем так, чтобы под ними также был прорисован интерьер.
Вот, вроде, всё. Пишите свои предложения по срокам и стоимости всей работы.
Выбранный исполнитель
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