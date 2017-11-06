Картинки для аниматика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок347 просмотров

Добрый всем день!

Создаём мультфильм. Необходимо по готовому сценарию нарисовать эскизно каждую сцену (при необходимости – несколько рисунков для сцены). Исполнитель

будет указан в титрах.

Начало сценария в приложении. Полный сценарий будет передан выбранному исполнителю. Важно нарисовать картинки как можно ближе к замыслу сценариста. Всего 111 сцен. Героев нужно изображать схематично. Их внешний вид будет прорабатываться отдельно и позже. Картинки понадобятся для создания аниматика. Цель – не формально нарисовать изображения, а представлять себе результат. Т.е. представлять как будет выглядеть та или иная сцена мультфильма как сама по себе, так и в сочетании с другими сценами. Т.е. если в одном кадре в руке героя карандаш, то в следующем он не может волшебным образом превратиться в пилу.

Вот пример аниматика и получившегося из него мультфильма: https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=QQrpHOvGaKI

Результат работы - картинки в формате картинок N_n.psd, где N={001,002,…}- номер сцены n={01, 02,…} номер картинки в сцене. Если будет сопутствующее описание или комментарии - приветствуется. Если герой или какой-нибудь предмет планируется к перемещению во время какой-либо сцены, то их нужно нарисовать отдельным слоем так, чтобы под ними также был прорисован интерьер.

Вот, вроде, всё. Пишите свои предложения по срокам и стоимости всей работы.

8 лет назад
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

YARAND
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
8 лет назад
$135
60 дней
Что я могу сказать... Паренёк очень сильно подвёл и поставил проект под большую угрозу. Сначала, действительно старался, но потом только обещания сделать работу. Дальше не пошло. Подробнее: Договорились на предоплата 50%. После выполнения 50% работы - оплата других 50%. Потом, по итогам выполнения, я обещал бонус сверх оговоренной суммы 25%. Срок - две недели. В результате - две оплаты прошли. До бонуса не дошло. Прошло уже более двух месяцев. Работа сделана чуть более, чем на половину. При общении только обещания, то закончу сессию - сразу сделаю, то доеду домой - перешлю. Очень жаль. Эта работа для меня важна. Если раньше времени было с запасом, то теперь цейтнот и пропущенный этап.
Конкретный и честный человек, всем рекомендую, очень жаль, что подвел вас.

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YARAND
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
8 лет назад