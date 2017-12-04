Эскиз костюма Арлекино (Петрушки)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки757 просмотров
#1$30

Добрый день.

Необходимо придумать и нарисовать эскиз костюма Арлекино (петрушка).

Костюм необходим для выступления на корд-де-парели. Корд-де-парель- это такой канат (как на фото). Выступление под песню Пугачёвой Аллы –

Арлекино. Костюм нужен для девочки 12-14 лет.

Пожелания к костюму:

1)     Костюм должен быть обтягивающий

2)     Яркий (много различных цветов использовать не нужно, т.к. за ними потеряется фигура человека)

3)     В номере будут присутствовать быстрые вращения. Чтобы сделать их боле эффектными надо продумать какую-то визуальную спираль-узор

вдоль всего тела.

4)     Возможно будет небольшая юбочка, которая будет раскрываться во время вращения.

5)     Обязательна маска.

6)     Нужен головной убор, но такой, чтобы хорошо держался и не мешал совать голову (затылок) в петлю.

7)     Пожелание тренера - чтобы Арлекин был ‘более Русским’ (в стиле Петрушки).

Спасибо всем, кто примет участие в конкурсе.

8 лет назад
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

prorok1985
Евгений 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
#1
Неожиданный участник перед завершением конкурса. Очень вовремя. Работа хорошая. Очень понравилось. Спасибо

Заявки фрилансеров

prorok1985
Евгений 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
#1