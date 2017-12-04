Эскиз костюма Арлекино (Петрушки)

# 1 — $ 30

Добрый день.

Необходимо придумать и нарисовать эскиз костюма Арлекино (петрушка).

Костюм необходим для выступления на корд-де-парели. Корд-де-парель- это такой канат (как на фото). Выступление под песню Пугачёвой Аллы –

Арлекино. Костюм нужен для девочки 12-14 лет.

Пожелания к костюму:

1) Костюм должен быть обтягивающий

2) Яркий (много различных цветов использовать не нужно, т.к. за ними потеряется фигура человека)

3) В номере будут присутствовать быстрые вращения. Чтобы сделать их боле эффектными надо продумать какую-то визуальную спираль-узор

вдоль всего тела.

4) Возможно будет небольшая юбочка, которая будет раскрываться во время вращения.

5) Обязательна маска.

6) Нужен головной убор, но такой, чтобы хорошо держался и не мешал совать голову (затылок) в петлю.

7) Пожелание тренера - чтобы Арлекин был ‘более Русским’ (в стиле Петрушки).

Спасибо всем, кто примет участие в конкурсе.