Создание дизайн-проекта вывески и витрины магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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По имеющейся концепции магазина выполнить эскизы фронтальной вывески и панель-кроншейна, маркиз над витриной. Разработать эскиз оформления витрины и дверей входной группы.

Техническое задание предоставляется после выбора исполнителя.

Эскизы предоставляются в цвете в форматах .tiff, .png, варианте 3D-визуализации и в черно-белой версии в формате .png

Исполнитель обязан составить полное описание готового проекта с указанием точной геометрии и положения элементов (частей) вывесок, примененных цветов и их градаций.

8 лет назад
botanicalsol
Михаил 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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