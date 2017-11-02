Эскизы татуировки

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Закрыт14 заявок257 просмотров

Добрый день! 

Имеется татуировка , необходимо создать более широкий рисунок с задействованием старой татуировки, плюс добавление элементов. Тоесть нужен эскиз тату , с уже имеющейся татуировкой . Тема ангелы и демоны, религиозная тематика.

8 лет назад
guest_14794183956643
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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