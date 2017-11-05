Нужно отрисовать в кореле изображение по размерам.

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Завершен10 заявок212 просмотров

Нужно отрисовать в кореле изображение по размерам.

8 лет назад
Kim12017
Ченин 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством доволен! Качество работы на высоком уровне.
Отличный заказчик! всегда на связи, четкое задание и своевременная оплата))! Буду обязательно сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
8 лет назад