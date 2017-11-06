Нужно нарисовать арт для печати на свитшоте, в обнимку идущие веселый енот (по стилю как енот в стикерах вк, прикрепляю файл) и песец толстый в такой же стилистике, за основу можно взять как в прикрепленных файлах. Главное, чтобы они были милые. Енота можно даже оставить такого же как в стикерах. Они идут по брусчатной дорожке, а за спиной солнышко, похожее, как в прикрепленных файлах