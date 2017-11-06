Нарисовать арт для печати на свитшоте

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Завершен13 заявок308 просмотров

Нужно нарисовать арт для печати на свитшоте, в обнимку идущие веселый енот (по стилю как енот в стикерах вк, прикрепляю файл) и песец толстый в такой же стилистике, за основу можно взять как в прикрепленных файлах. Главное, чтобы они были милые. Енота можно даже оставить такого же как в стикерах. Они идут по брусчатной дорожке, а за спиной солнышко, похожее, как в прикрепленных файлах

8 лет назад
SomniumGame
Татьяна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ChrisChaos
Кристина 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$8
7 дней
Очень приятно было работать, всегда на связи, выполнила всё в сроки и даже раньше, все правки учитывала и сразу делала!
Всё прекрасно!

Заявки фрилансеров

ChrisChaos
Кристина 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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