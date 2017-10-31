Ищу художника для обложки книги

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок374 просмотра

Книга будет выложена на платных лит сайтах. Нужно нарисовать девушку, у которой обрезали длинные ярко рыжие волосы (насильно бреют налысо). Что-то типа отрезанные волосы лежат у ее ног. На заднем фоне - робот-краб с ножницами в клешнях. Все в мрачных тонах, кроме алых волос девушки.

8 лет назад
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40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров