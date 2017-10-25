Картинка для инстраграм: виртуозный программист на пределе.

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Доброго здравия всем участникам!

Эдак нужна картинка для инстаграмма, где будет наглядно показан программист (я), для которого завал задач это легко (ну как для алхимика, колбочки выпариваются, бурлят, и это для него (алхимика) естественный процесс), а напряги нет, потому что есть: воля, порядочность и итог труда. Программист как бы над полем сражения, всё охватывает.

Как такие задачи (в виде напряга, молний):

- Сергей: нашел баг! Поправить сегодня сможешь?

- Пётр: завтра проект будет выполнен? всё понятно?

- Семён: нужно доделать, бюджет xxx рублей.

- Елена: есть для тебя работёнка, возьмешь? Вот ТЗ. Сколько будет стоить и сроки?

(слова такие конечно ни к чему, это как тучки)

Всё на себя принимают как щиты, или же как стабилизаторы, персонажи с такими названиями:

1) воля; 

2) порядочность; 

3) итог труда

В сказочном жанре. Лицо программиста сделать моё, только идеально симметричное и светлое (глаза карие, волосы светло-желтые). :) Костюм на мне оранжевый, без галстука.

Действие персонаже второстепенных:

Черепеха рассказывает-показывает волку что нужно сделать.

Кузнечек составляет план.

Прикрепить ссылку: botogame.fl.ru

7 лет назад
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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