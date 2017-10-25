Доброго всем тут здравия! Эдак нужно смастерить три картинки, показывающую характеристику моей работы, то что я оттачиваю. А создаю я проекты в интернете, на подобии сайта weblancer, ну и вне-программы, которые автоматиризируют ...
Картинка для инстраграм: виртуозный программист на пределе.
Доброго здравия всем участникам!
Эдак нужна картинка для инстаграмма, где будет наглядно показан программист (я), для которого завал задач это легко (ну как для алхимика, колбочки выпариваются, бурлят, и это для него (алхимика) естественный процесс), а напряги нет, потому что есть: воля, порядочность и итог труда. Программист как бы над полем сражения, всё охватывает.
Как такие задачи (в виде напряга, молний):
- Сергей: нашел баг! Поправить сегодня сможешь?
- Пётр: завтра проект будет выполнен? всё понятно?
- Семён: нужно доделать, бюджет xxx рублей.
- Елена: есть для тебя работёнка, возьмешь? Вот ТЗ. Сколько будет стоить и сроки?
(слова такие конечно ни к чему, это как тучки)
Всё на себя принимают как щиты, или же как стабилизаторы, персонажи с такими названиями:
1) воля;
2) порядочность;
3) итог труда
В сказочном жанре. Лицо программиста сделать моё, только идеально симметричное и светлое (глаза карие, волосы светло-желтые). :) Костюм на мне оранжевый, без галстука.
Действие персонаже второстепенных:
Черепеха рассказывает-показывает волку что нужно сделать.
Кузнечек составляет план.
Прикрепить ссылку: botogame.fl.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть векторное изображение. В нем нужно заменить цвета на корпоративные из брендбука компании. Файл нужен в RGB. Посмотреть файлы можно по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B6YXoTqGqgUCSEEtY2RJVGNOVGs Срок сегодня ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Кто сможет помочь, буду рад) Нужно нарисовать такого мальчика, только что бы он стоял боком, немного откинул спину назад и смотрел немного на верх, протягивал руки вверх перед лицом, а в руках сердце) ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно прорисовать локацию: http://pastenow.ru/2777R Сделать плавный переход от уровня к уровню. Вместо стрелочек сделать дорогу от 1 уровня к 10. В общем сделать все более красивым(для тех кто умеет работать с картинками) ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется логотип с цветовым фоном. На выходе нужно получить .png файл с прозрачным фоном.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо нарисовать 3 картинки такого плана. 1. Несколько девушек подруг 2. Девушка с парнем любовь 3. Молодая семья с ребёнком. Основнве цвета белый и фуксия + золото.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно срисовать картинку - логотип с прикрепленного файла и разукрасить в нужные цвета. Цвета должны быть яркими и насыщенными и так что бы сочетались между собою. Также рассмотрю предложения по цветовым вариациям. Размеры картинки должны быть ...Завершен8 лет назад
Нужно перевести картинку в вектор для печати. Таких картинок будет пять. ожидаем получить цену за одну картинку.Иллюстрации и Рисунки37 заявокЗакрыт7 лет назад
Отрисовать картинку (нитка с иголкой). Формат png (прозрачный фон), cdr. Звездочку можно более правильной формы.Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую! необходимо отредактировать прикрепленное изображение... Сколько будет стоить?Завершен8 лет назад