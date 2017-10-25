Картинка для инстраграм: виртуозный программист на пределе.

Доброго здравия всем участникам!

Эдак нужна картинка для инстаграмма, где будет наглядно показан программист (я), для которого завал задач это легко (ну как для алхимика, колбочки выпариваются, бурлят, и это для него (алхимика) естественный процесс), а напряги нет, потому что есть: воля, порядочность и итог труда. Программист как бы над полем сражения, всё охватывает.

Как такие задачи (в виде напряга, молний):

- Сергей: нашел баг! Поправить сегодня сможешь?

- Пётр: завтра проект будет выполнен? всё понятно?

- Семён: нужно доделать, бюджет xxx рублей.

- Елена: есть для тебя работёнка, возьмешь? Вот ТЗ. Сколько будет стоить и сроки?

(слова такие конечно ни к чему, это как тучки)

Всё на себя принимают как щиты, или же как стабилизаторы, персонажи с такими названиями:

1) воля;

2) порядочность;

3) итог труда

В сказочном жанре. Лицо программиста сделать моё, только идеально симметричное и светлое (глаза карие, волосы светло-желтые). :) Костюм на мне оранжевый, без галстука.

Действие персонаже второстепенных:

Черепеха рассказывает-показывает волку что нужно сделать.

Кузнечек составляет план.

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