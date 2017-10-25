Работа в Фотошоп

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Закрыт16 заявок349 просмотров

Нужно прорисовать локацию:  http://pastenow.ru/2777R

Сделать плавный переход от уровня к уровню. Вместо стрелочек сделать дорогу от 1 уровня к 10. В общем сделать все более красивым(для тех кто умеет работать с картинками)

Пишите предложения с УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ

8 лет назад
Kirill337
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров