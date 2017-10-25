Сделать фон логотипа прозрачным

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Закрыт18 заявок246 просмотров

Имеется логотип с цветовым фоном. На выходе нужно получить .png файл с прозрачным фоном.

8 лет назад
The4th
Денис 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров