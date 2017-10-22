Отрисовка маленького рисунка

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Закрыт32 заявки342 просмотра

Отрисовать картинку (нитка с иголкой). Формат png (прозрачный фон), cdr. Звездочку можно более правильной формы.

8 лет назад
Notachka
Татьяна 
44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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