Нужен глобус

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Закрыт5 заявок321 просмотр

Здравствуйте задача следующая : необходимо нарисовать глобус типа этого (http://xflash.ucoz.ru/load/flash_globus/3-1-0-475)

глобус должен быть разбит на страны, при наведении курсора на страну, она должна увеличиться в несколько раз, также с каждой страны должна идти гиперссылка.

Жду ваших предложений.

7 лет назад
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7 лет назад

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