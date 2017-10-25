Добрый день! Для нового сайта спецодежды необходимы отрисованные эскизы спецодежды. Работа будет строиться следующим образом - я предоставляю фото - исполнитель создает эскиз максимально приближенный к фото. Обязателен вид сзади и вид ...
Отрисовать векторный файл по JPG макету
Требуется отрисовать векторный файл по макету. Дополнительно надо будет прислать фотошоп файл в расширении 1500х1200 с 300 dpi
Прошу присылать отклик с ценовым предложением.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для игры нужно нарисовать в одной стилистике модели космических кораблей и объектов. Стилистика должна быть реалистичной, а не мультяшной. Корабли для расы людей и инопланетян по 4шт. Всего 8 различных моделей.Астероиды - 6 ...Закрыт7 лет назад
Сделать граффити, или надпись в городе. Цена договорная, детали при обсуждении.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Что нужно: 1. Центральная картинка для комнаты квестов про третью мировую войн. 2. Брошюра с элементами центральный картины для распространения на улице формата А5 (текст скину после принятия ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необхідно намалювати приблизно 75 знаків ПДР у векторі (не Corel) і прислати у трьох форматах - оригінал у векторі і два розміри png. Що потрібно малювати - 18 розпізнавальних знаків у додатку ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужна иллюстрация шеф-повара.Закрыт8 лет назад
Разработать 12 мультяшных тем для детской игры: в каждой теме фон + мультяшный персонаж- зверёк, зверёк в двух состояниях: веселый и грустный. В качестве фона: лес, полянка, комната, двор и тд - все фоны разные. ...Завершен7 лет назад
Нужно нарисовать поваренкаИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Для группы детской тематики в Facebook необходимо создать обложку. Группа находится по адресу: https://www.facebook.com/groups/natalka.hvatska/ Точные размеры для обложки указать не могу, т.к. в разных источниках плюс-минус разные данные. Самой разобраться сложно, поэтому ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыЗакрыт7 лет назад