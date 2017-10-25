Отрисовать векторный файл по JPG макету

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Завершен5 заявок162 просмотра

Требуется отрисовать векторный файл по макету. Дополнительно надо будет прислать фотошоп файл в расширении 1500х1200 с 300 dpi

Прошу присылать отклик с  ценовым предложением.

8 лет назад
sewko
53 года
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад
$7
1 день
Быстро, качественно, не дорого. Могу только рекомендовать.
Быстро сработали - быстро оплатили))) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад