Нарисовать реалистичные модели космических кораблей в одном стиле

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Для игры нужно  нарисовать в одной  стилистике модели космических кораблей  и объектов. Стилистика должна быть реалистичной, а не мультяшной.

  • Корабли для расы людей и инопланетян по 4шт.  Всего 8 различных моделей.
  • Астероиды - 6 вариантов
  • Взрывы - 4 варианта
  • Сканируемая площадь карты - 1 вариант
  • Фон карты(космос с планетами) - 3 варианта
  • Сетка на поверхности игровой карты - 1 вариант
Изображения будут импортироваться в Adobe After Effects для анимации.

Детализация достаточная, чтобы на весь экран телевизора 55” с full HD разрешением космические корабли смотрелись интересно, а не как пустые болванки.

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Чуть больше деталей о кораблях:

Вот черновик с утверждённымформатом поля  - https://drive.google.com/open?id=0B3ad8J7YlN48aXlzMVdyWlJXelk

Вот такие пропорции кораблей- https://drive.google.com/open?id=0B3ad8J7YlN48N3lRd2k0MTVfSVk

https://drive.google.com/open?id=0B3ad8J7YlN48Yl8teDJURXRZbTA - вот примеры картинок кораблей

https://drive.google.com/open?id=0B3ad8J7YlN48ZFVFeU1qSmtEc00- вот прототип игрового поля

А теперь задание - по сутинам нужно сделать для начала набор космических кораблей исполненных в одной

стилистике но для разных рас - люди и инопланетяне.

Корабли инопланетян болееслизанные(типа протосов из StarCraft)и имеют преобладающе красно-чёрную гамму цветов.

Корабли людей более угловатыи менее заострены(типа тераны из StarCraft), цветовая гамма сине-чёрный цвет

По принципу морского боя -корабли должны отличаться габаритами:

·     однопалубный занимает один квадрат поля,

·     двупалубный - 2

·     трехпалубный - три

·     четырёх-палубный - четыре

----   для каждой расы всего 4 корабля,

=== эти корабли должны быть визометрии в 2х вариантах - боком и мордой к смотрящему

8 лет назад
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7 лет назад

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