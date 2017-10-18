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Нарисовать реалистичные модели космических кораблей в одном стиле
Для игры нужно нарисовать в одной стилистике модели космических кораблей и объектов. Стилистика должна быть реалистичной, а не мультяшной.
- Корабли для расы людей и инопланетян по 4шт. Всего 8 различных моделей.
- Астероиды - 6 вариантов
- Взрывы - 4 варианта
- Сканируемая площадь карты - 1 вариант
- Фон карты(космос с планетами) - 3 варианта
- Сетка на поверхности игровой карты - 1 вариант
Детализация достаточная, чтобы на весь экран телевизора 55” с full HD разрешением космические корабли смотрелись интересно, а не как пустые болванки.
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Чуть больше деталей о кораблях:
Вот черновик с утверждённымформатом поля - https://drive.google.com/open?id=0B3ad8J7YlN48aXlzMVdyWlJXelk
Вот такие пропорции кораблей- https://drive.google.com/open?id=0B3ad8J7YlN48N3lRd2k0MTVfSVk
https://drive.google.com/open?id=0B3ad8J7YlN48Yl8teDJURXRZbTA - вот примеры картинок кораблей
https://drive.google.com/open?id=0B3ad8J7YlN48ZFVFeU1qSmtEc00- вот прототип игрового поля
А теперь задание - по сутинам нужно сделать для начала набор космических кораблей исполненных в одной
стилистике но для разных рас - люди и инопланетяне.
Корабли инопланетян болееслизанные(типа протосов из StarCraft)и имеют преобладающе красно-чёрную гамму цветов.
Корабли людей более угловатыи менее заострены(типа тераны из StarCraft), цветовая гамма сине-чёрный цвет
По принципу морского боя -корабли должны отличаться габаритами:
· однопалубный занимает один квадрат поля,
· двупалубный - 2
· трехпалубный - три
· четырёх-палубный - четыре
---- для каждой расы всего 4 корабля,
=== эти корабли должны быть визометрии в 2х вариантах - боком и мордой к смотрящему
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