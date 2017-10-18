Добрый день.

Можно ли сделать картинку в векторной графической обработке (во вложении) черно-белом исполнении или в необычном цвете?

Чтобы посмотреть , что примерно получится!Будет салон красоты и эти картинки будут висеть в белых рамах деревянных с белым паспарту...поэтому цветными мы не хотим их оставлять, нужно их обработать в другом исполнении....ну вы наверное разбираетесь в этом!