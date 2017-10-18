Сделать картинку в векторной графической обработке

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Закрыт26 заявок370 просмотров

Добрый день.

Можно ли сделать картинку в векторной графической обработке (во вложении) черно-белом исполнении или в необычном цвете?

Чтобы посмотреть , что примерно получится!Будет салон красоты и эти картинки будут висеть в белых рамах деревянных с белым паспарту...поэтому цветными мы не хотим их оставлять, нужно их обработать  в другом исполнении....ну вы наверное разбираетесь в этом! 

8 лет назад
D_Martinov
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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