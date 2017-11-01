Нарисовать арт к игре

  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок305 просмотров

Нарисовать рисунок, изображающий заданный по тз объект. Количество от 150 до 300. Пример во вложении. Желательно избегать "вырвиглазных" оттенков как в примере. 

8 лет назад
Laguna_Seca
Рустам 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alen_Ilon
Алена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$60
10 дней
Отличный исполнитель! Понимает с полуслова, работает быстро. Получил большое удовольствие от работы и восторг от результата. Рекомендую!
Отличный заказчик! Постоянно на связи, тз простое и понятное. Оплата на высоте!!! С удовольствием поработаю еще раз. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alen_Ilon
Алена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад