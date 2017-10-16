Нарисовать Вотермарк

Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр. Все рисунки ...