Нарисовать Вотермарк

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок216 просмотров

Нарисовать вотермарк для сайта http://tescoma-group.ru/upload/iblock/970/970f157f7a9729f61d2ab2b0fca52a28.jpg

Должен полностью накрывать старую надпись и быть написано Tescoma-Group.ru

8 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать иллюстрации, как в примере

    $5

    Здравствуйте. Нужно нарисовать 165 картинок по заданию специального сюжета каждая. Пример рисунка, как на скрине. Для примера, чтоб вас утвердить, нарисуйте картинку с этого фото где девушка делает другой маникюр.  Все рисунки ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать стиль карты магазина - вектор

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры.  Требуется доработать векторную карту супермаркета, а именно: визуально выделить прилавки, зоны покупок и собственно территорию. Также добавить небольшой объем стеллажам (пример на скриншоте #1).  Вектор карты имеется, рисовать планировку ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформление (дизайн) презентации в PowerPoint или PDF.

    $15

    Всем здравствуйте! Необходим дизайнер, который надлежащим образом оформит презентацию с подбором смысловых картинок. Цель: отправка файла по почте потенциальным клиентам, побуждение к покупке товара. исходный материал в имеющемся файле ...

    PowerPoint
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отрисовать в Корел картинку по мотивам сказки "Колобок"

    Готовое изделие будет ч/б  Рисовать нужно только контурно, схематично, (пример готового на фото - деревянное) Необходимо: Черным контуром рисунок, любой сюжетный из сказки "Колобок" разместить на круге диаметром 20 см ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Эскиз тату

    $20

    Необходимо сделать эскиз тату в стиле треш полька. ЧТО ЕСТЬ... Сейчас на руке есть надпись, от локтя до косточки запястья. Фото во вложении. Надпись сделана шрифтом Xtreem 2 Personal Use. Если ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Миньйоны

    Всім привіт. Потрібно розфарбувати дерев'яні іграшки міньйони.Краски акрілові. Комплект складається з 3 позицій. Висота/ ширина 1: 14/7 , 2: 10/6 , 3: 8/5. Робота передбачена на постійних замовленнях цих іграшок. Є також варіанти і інших іграшок які ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Коллаж

    Нужно примерно следующее. 1. Большой автобус (марку и модель напишу), занимающий большую часть фото. 2. Лого и название фирменным шрифтом предоставлю. Достаточно крупно 3. Все это на фоне очень красивого ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад